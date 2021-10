Sexuelle Belästigung und Stalking: Prozess gegen den früheren VRT-TV-Moderator Bart De Pauw gestartet

In Mechelen in der Provinz Antwerpen hat am Mittwochmorgen der Prozess gegen den bekannten flämischen TV-Produzenten und VRT-Moderator Bart De Pauw (Foto) begonnen. Die Verhandlung vor dem Strafgericht von Mechelen wird in Flandern von den Medien mit besonderem Interesse verfolgt. De Pauw wird vorgeworfen, mehrere Frauen belästigt und gestalkt zu haben. Nach dem ersten Prozesstag forderte der Staatsanwalt 1 Jahr Haft auf Bewährung.