Das Königliche Wetteramt will sich bei drohenden Wetterkatastrophen mit anderen Einrichtungen absprechen

„Wenn wir Code Orange oder mehr ausgeben, dann müssten wir eigentlich untereinander verpflichtet Kontakt aufnehmen“, so Dehenauw, der davon ausgeht, dass ein solches gemeinsames Vorgehen bei den Überschwemmungen Mitte Juli einiges hätte vermeiden können.

Das so etwas bisher nicht klappt, liegt an manchen Absurditäten in Belgien. Wenn die Regentropfen noch in der Luft sind, dann ist das KMI mit seinen Wettervorhersagen zuständig. Fällt der Regen auf den Boden oder in die Wasserläufe, sind die jeweils zuständigen Minister in Ländern und Regionen verantwortlich bzw. die Provinzgouverneure.

Solche und andere Ungereimtheiten legten die schweren Regenfälle und die anschließenden Überschwemmungen in weiten Teilen in der Wallonie und in einigen Regionen in Flandern und Brüssel Mitte Juli bloß. Zu viele unterschiedliche Entscheidungsebenen und Behörden, die nicht miteinander kommunizieren, haben eine vernünftige Koordination kurz vor den Unwettern und unmittelbar danach erschwert, zum Leidwesen der Opfer.

Inzwischen scheint sich das aber zu ändern. KMI-Wettermann Dehenauw sagt, dass sein Amt und der zuständige Staatssekretär der Bundesregierung alle Aktoren kontaktiert haben: „Ich habe mit den Provinzgouverneuren Kontakt aufgenommen und spreche gerade mit den Krisenzentren. Wir hoffen, eine ‚virtuelle Zelle‘ einrichten zu können, damit man das Wissen eines jeden zusammenkommen lassen kann und zwar dann, wenn es nötig ist. Via Videokonferenzen können wir dann gemeinsam Überlegungen anstellen, bevor es zu Katastrophen kommt.“

Die belgische Bundesregierung sieht im Haushalt 2022 die Einrichtung eines gemeinsamen Krisenzentrums für den Fall von Klima- und Wetterkatastrophen vor, ähnlich der Beobachtungszelle für Terrorwarnung und -drohung.