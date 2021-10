Drei Monate nach dem Hochwasser im Wesertal: Noch immer wird aufgeräumt und noch immer kommen Freiwillige helfen

Lebensmittelversorgung

Die freiwilligen Helfer bringen auch oft Mahlzeiten oder Lebensmittel mit ins Wesertal, denn das Rote Kreuz oder die Armee sind nicht überall. Manchmal, so An, eine ebenfalls aus Flandern stammende Freiwillige, „können ältere Leute das Essen nicht selbst abholen, weil sie krank oder invalide sind. Es kann doch nicht sein, dass es Leute gibt, die Hunger haben oder die lange Zeit keine warme Mahlzeit bekommen!“ Nach Ansicht von An schieben sich das Rote Kreuz und das Sozialamt in Chaudfontaine, wo sie aktiv ist, die Schuld daran gegenseitig zu. An sieht die Fehler bei beiden Einrichtungen…