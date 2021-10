Noch in Afghanistan befindliche Belgier können über Katar ausreisen, die anderen müssen noch warten

Die aus unserem Land in Afghanistan übrig gebliebenen belgischen Staatsbürger werden mit Evakuierungsflügen nach Katar gebracht, von wo aus sie nach Belgien ausgeflogen werden. Doch etwa 45 ehemalige Mitarbeiter der Armee und 63 Personen, die sich in Afghanistan in Gefahr befinden und die Belgien eigentlich aufnehmen möchte, müssen vorläufig noch warten. Dies teilt das belgische Außenamt mit.