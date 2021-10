Tour de France 2022 mit einer Etappe in Belgien: Die 6. Etappe startet in Binche

Amaury Sport Organisation (ASO), der Veranstalter der Frankreichrundfahrt gab am Donnerstag bekannt, dass der Tourstart am 1. Juli 2022 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen erfolgt. Am 7. Juli kommt die Tour de France dann nach einigen Jahren Abwesenheit wieder einmal nach Belgien und zwar zum Start der 7. Etappe in Binche im Hennegau.

Das Peloton bleibt allerdings nicht lange in unserem Land, sondern fährt durch die früheren Industrielandschaften in Richtung der französischen Stadt Longwy, ganz in der Nähe des Dreiländerecks zwischen Belgien, Frankreich und Luxemburg.

Für Binche ist die Frankreichrundfahrt kein Neuland, denn 2019 gab es hier schon einmal den Start einer Etappe. Damals war das die 3. Etappe, die das Tour-Peloton in die französische Stadt Épernay führte. Der „Grand Dépard“, der Tourstart, wurde damals in Brüssel gegeben. 2019 war die belgische Hauptstadt Start und Ziel der 1. und der 2. Etappe. Letztere damals war das Mannschafts-Zeitfahren.