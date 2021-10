Urteil gegen eine Frau, die hasserfüllte Memes und Videos ins Internet stellte

In einer Pressemitteilung des Zentrums für Chancengleichheit heißt es dazu: „Innerhalb des rechtsextremen Milieus sehen wir eine Verschiebung von Offline- zu Online-Aktivismus, was eine ebenso große Bedrohung für die öffentliche Ordnung und die soziale Kohäsion darstellt.“

Unia-Direktorin Els Keytsmans sagte dazu: „Untersuchungen haben ergeben, dass gewalttätigen Handlungen durch virtuellen Aktivismus in den sozialen Netzwerken in die Hand gearbeitet wird. Diese Verurteilung ist ein starkes Signal und ein äußert wichtiger Präzedenzfall, der eine Lücke in der Gerichtsbarkeit füllt.“