Belgiens Video-Schiedsrichter arbeiten ab diesem Wochenende mit 3D-Bildern in Sachen Abseits

Die Video-Schiedsrichter im belgischen Erstliga-Fußball können sich ab dem Spieltag an diesem Wochenende zum ersten Mal auf 3D-Bilder berufen, wenn es zu Unklarheiten in Sachen Abseits auf dem Spielfeld kommt. Mit dieser Technologie sonn es gerade bei undeutlichen Abseitspositionen zu besseren und genaueren Ergebnissen kommen. Nicht zuletzt sollen dadurch auch weniger Fehler in den Entscheidungen gemacht werden.