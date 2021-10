Die VRT schafft die Werbung für Glücksspiele und Wettbüros ab

Ab Januar 2022 sollen Wett- und Glücksspielanbieter kaum noch Reklame für ihre Angebote beim flämischen Rundfunk VRT machen können. Ab 2025 soll diese Art der Werbeeinnahmen beim öffentlichen Rundfunk in Flandern so gut wie verschwunden sein. Gleichzeitig legt der VRT Wert auf Sensibilisierung in Sachen Spielsucht, z.B. mit Hinweisen oder mit spezifischen Angeboten auf den verschiedenen Plattformen (TV, Radio, Online, soziale Medien).

Kathleen Peleman, Leiterin des Fachzentrums für Alkohol und andere Drogen (VAD), das sich auch mit Spielsucht befasst, hält die Maßnahme unseres Hauses für einen ersten Schritt in die richtige Richtung, denn Spielsucht ist auch in unserem Land, genauso wie im Rest Europas, ein riesiges Problem: „Es ist schwierig, dies zu messen, doch für Europa können wir sagen, dass 1 bis 3 % der Erwachsenen Zocker sind.“