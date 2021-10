Flandern muss in den kommenden Jahren 112 Mio. € im Bildungswesen einsparen

Flanderns Landesbildungsminister Ben Weyts (N-VA - Foto) kündigte an, in den kommenden Jahren jeweils 3 Mio. € an Zuschüssen für Bildungsorganisationen einsparen zu wollen. Diese Maßnahme findet im Rahmen der umfassenden Sparmaßnahmen im flämischen Bildungswesen statt, die Weyts in den nächsten Jahren einsparen muss.