(Noch)Kanzlerin Angela Merkel erhielt das Großkreuz des Leopoldordens aus den Händen von Belgiens König Philippe

Bundeskanzlerin Merkel hat am Freitag im Rahmen eines Lunches im belgischen Königspalast in Laken das Großkreuz des Leopoldordens aus den Händen von König Philippe erhalten. Dies ist die höchste Auszeichnung, die im Königreich Belgien verliehen wird. König Philippe sprach in seiner Laudatio auch über die lange Freundschaft zwischen Belgien und Deutschland.