Prozess De Pauw: Der Angeklagte entschuldigte sich bei den belästigten Frauen, doch diese akzeptieren das nicht

De Pauws Anwälte gaben in ihrem Plädoyer an, ihr Mandant hate die Integrität und die Ruhe der Frauen zu keiner Zeit ernsthaft gestört und die Vorwürfe der sexuellen Belästigung oder von Stalking seien juristisch nicht bewiesen. Am Ende dieses zweiten Verhandlungstages richtete Bart De Pauw Worte der Entschuldigung an die ihn anklagenden Frauen, doch diese nahmen diese Entschuldigung nicht an.