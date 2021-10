Belgiens Corona-Statistik: Die Zahlen steigen, täglich werden mehr als 2.400 Infektionen festgestellt

Alle Corona-Zahlen in unserem Land steigen weiter an. In der Woche vom 6. bis 12. Oktober gab es durchschnittlich 2.438 bestätigte Neuinfektionen pro Tag, was einem Anstieg von 28 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle steigt weiter an. Alle Zahlen im Detail finden Sie hier.