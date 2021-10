Dürfte die zukünftige belgische Königin Elisabeth eine Frau heiraten, sollte sie das wollen?

Der niederländische Premierminister Rutte wurde diese Woche gefragt, ob Kronprinzessin Amalia eine Frau heiraten kann, wenn sie Lust dazu hätte. "Ja, das würde bedeuten, dass wir zwei Königinnen haben", antwortete Premierminister Rutte, aber wie sähe das in Belgien aus? Was würde hier passieren, wenn sich Kronprinzessin Elisabeth in eine Frau verliebt?