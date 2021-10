"Santé": nach 6 Jahren veröffentlicht Stromae eine neue Single, mit der er sich selbst treu bleibt

Das letzte Album von Stromae, "Racine carrée" (2013, nach "Cheese" von 2010), führte den Belgier in eine andere Dimension. In guten wie in schlechten Zeiten. Der internationale Riesenerfolg dieses Albums führte zu zwei Jahren Tourneen rund um die Welt, die ihn physisch und psychisch erschöpften. "Auch wenn man Träume verkauft, ist es immer noch ein Job, und wie in jedem Job, wenn man zu viel arbeitet, verbrennt man am Ende", räumte er 2018 in einem Interview mit France 2 ein.

Seine große Rückkehr auf die Bühne wurde vor einer Woche angekündigt. Der Interpret von "Alors on danse", "Papaoutai" oder "Formidable" wird am 28. August 2022 bei Rock en Seine, einem Festival in Paris, auftreten. Zuvor wird er jedoch am Sonntag, den 19. Juni, beim Werchter Boutique Festival (Flämisch-Brabant) und am Sonntag, den 10. Juli 2022, bei Les Ardentes in Lüttich auf der Bühne stehen.