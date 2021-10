Studenten besetzen Baum in Gent, weil UGent Wald für den Bau eines Studentenheims fällen will

Dutzende Aktivisten haben einen Baum in einem Wald in Gent besetzt. Der Wald gehört der Universität Gent, die ihn für den Bau von Studentenwohnheimen abholzen will. Sie verpflichtet sich, dass jeder gefällte Baum durch einen neuen an anderer Stelle ersetzt wird, aber die Aktivisten wollen, dass der bestehende Wald gerettet wird.