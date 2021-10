Will Flandern die Belgiens Regierung davon abbringen, bis 2025 aus der Kernenergie auszusteigen?

Die Ministerin verweist auf Probleme mit den ministeriellen Anweisungen für das neue Kraftwerk, die Umweltverträglichkeitsstudie und die Absicht, die Abwässer in den Albert-Kanal einzuleiten, der als Trinkwasserquelle dient.

Neue Gaskraftwerke sind unverzichtbar, wenn die belgische Bundesregierung ihr erklärtes Ziel erreichen will, alle Kernkraftwerke des Landes bis 2025 zu schließen. Fünf der 7 Kernkraftwerke des Landes werden bis 2025 definitiv abgeschaltet. Die jüngsten Reaktoren Doel 4 und Tihange 3 könnten noch eine Gnadenfrist erhalten, wenn alternative Energiequellen nicht ausreichen, um den Energiebedarf des Landes zu decken. Gaskraftwerke werden benötigt, um die Lücke zu schließen, wenn es nicht genug Wind- oder Sonnenergie produziert werden kann. 2,3 Gigawatt an zusätzlicher Produktionskapazität sind dann erforderlich. Dies könnte durch zwei oder drei Gaskraftwerke abgedeckt werden.

Die Partei von Umweltministerin Demir, die flämische nationalistische N-VA, ist in der flämischen Regierung am Drücker, aber auf belgischer Bundesebene in der Opposition und befürwortet eine längere Laufzeit der beiden jüngsten Kernkraftwerke.