Alkohol am Steuer: Fast 9 von 10 Autofahrern blasen während der Nacht ohne Unfälle negativ

Die verantwortungsbewussten jungen Fahrer von Responsible Young Drivers , Freiwillige von Alken-Maes und die Radprofis Florian Sénéchal und Bert Van Lerberghe von Deceuninck-Quick Step standen am Samstagabend am Eingang der Diskotheken Madame Moustache in Brüssel, Carré in Willebroek, Versuz in Hasselt und Kokorico in Lievegem. Dort sprachen sie ankommende und abfahrende Fahrer an und boten ihnen bei der Abfahrt einen Alkoholtest an.

Von denjenigen, die sich dem Test unterzogen, waren 88 Prozent der Fahrer in Ordnung mit der gesetzlichen Alkoholgrenze von 0,5 Promille. Bei den Frauen lag die Zahl noch höher: 92 Prozent blieben unter dem Grenzwert.

"Als Organisation sind wir mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden", sagte Johan Chiers vom Verein Responsible Young Drivers Flandern. "Dies zeigt einmal mehr, dass die belgische Jugend zwischen Autofahren und Trinken entscheiden kann und bereits im Voraus eine Lösung gewählt hat, um sicher nach Hause zu kommen. Glückwunsch an die Fahrer, die sich besonders bemüht haben, nüchtern zu bleiben.“