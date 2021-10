"Fast die Hälfte der Krankenhauspatienten mit einer Corona-Infektion vollständig geimpft"

Van Gucht führt den Anstieg auf eine Reihe von Faktoren zurück: Dazu gehören das kältere Wetter und die jüngsten Lockerungen. Belgien ist nicht das einzige Land, in dem ein Anstieg zu verzeichnen ist. In Litauen und Bulgarien geraten die Krankenhäuser unter starken Druck. Rumänien verlegt Patienten ins Ausland. Van Gucht glaubt nicht, dass sich die Situation in Belgien in diesem Ausmaß verschlechtern wird: "Dank unserer hohen Impfraten hoffen wir, die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle zu halten."

"Bis zur Hälfte der Menschen, die ins Krankenhaus kommen, sind vollständig geimpft, aber die vollständig geimpfte Gruppe stellt inzwischen einen Großteil der Gesamtbevölkerung dar. Die Impfstoffe bieten aber leider nur bis zu 90 % Schutz vor einem Krankenhausaufenthalt". Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung werden also deutlich mehr Nicht-Geimpfte mit schweren Krankheitsverläufen ins Krankenhaus eingewiesen.

Van Gucht stellt fest, dass vor allem Menschen, die nicht geimpft sind, das Virus weitergeben: "Sie produzieren mehr Viren. Auch geimpfte Menschen können das Virus weitergeben, stellen aber eine geringere Gefahr für ihre Umgebung dar."