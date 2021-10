Nachbarschaftsstreit eskaliert: 30-Jährige wegen versuchten Mordes an 65-jähriger Frau verhaftet

Die Rettungsdienste wurden am Freitag gegen 21 Uhr zu einem Notfall in einer Wohnung in Kortrijk gerufen. Bei der Ankunft befand sich das Opfer in einem ernsten Zustand und wurde ins Krankenhaus gebracht. "Der Angriff wurde von einer Frau Anfang Dreißig aus Ypern begangen", so die Staatsanwaltschaft.

Die Frau wurde wegen versuchten Mordes und Diebstahls einem Ermittlungsrichter vorgeführt und verhaftet. Die anderen drei Verdächtigen - der Bruder der Hauptverdächtigen, der in dem Gebäude wohnt, in dem auch das Opfer lebt, ein 18-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau - wurden wegen unterlassener Hilfeleistung an eine gefährdete Person angezeigt.

Der 25-jährige Mann, der in dem Gebäude wohnt, bleibt in Haft, während die beiden anderen schließlich unter Auflagen freigelassen wurden. Die Hauptverdächtige wurde am heutigen Sonntag vernommen.