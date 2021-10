Pünktlich zum Waffenstillstand (11. November): Lockerung der Corona-Regeln für britische Touristen

Es sieht so aus, als würde die belgische Regierung die Einreisebestimmungen für Briten, die in unser Land besuchen wollen, schnell lockern. Dies ist eine gute Nachricht für den Tourismussektor Westflandern. In Brügge und in der Westhoek, der Region wo viele Briten während des ersten Weltkriegs gegen die Deutschen kämpfte, kommt normalerweise ein Viertel aller Touristen aus Großbritannien. Momentan sind es weniger als 5 Prozent. Der Grund: Derzeit müssen britische Touristen, die in unser Land besuchen möchten, zusätzlich zu einer Doppelimpfung einen teuren PCR-Test absolvieren. Letzterer soll durch einen billigen Schnelltest ersetzt werden. Die Erwartung und Hoffnung ist, dass die britischen Touristen dann wieder verstärkt nach Belgier reisen.