50 Fußballfans übernachteten nach einem Diebstahl auf einer Autobahnraststätte bei Leuven in einer Zelle

Die Verkehrspolizei hielt den Bus mit Fußballfans in Oud-Heverlee an, weil einige der Passagiere Waren aus einem Tankstellenshop gestohlen hatten. Da die polizeiliche Kontrolle vor Ort chaotisch verlief, wurden Polizeibeamte als Verstärkung hinzugezogen, unter anderem aus Leuven.

"Der Besitzer einer Tankstelle an der E40 hatte die Polizei gerufen, nachdem er mehrere Diebstähle in seinem Shop bemerkt hatte. Die Polizei hat den Bus dann in Haasrode angehalten", erklärt Mathieu Caudron von der Polizei in Leuven.

"Die Verkehrspolizei musste Verstärkung anfordern, weil einige Fans schrien, aggressiv waren und Feuerwerkskörper durch das Schiebedach des Busses warfen. Einige Unterstützer weigerten sich auch, sich auszuweisen. Schließlich wurden alle verhaftet und nach Brüssel gebracht, um die Nacht in den Gebäuden der Bundespolizei in Etterbeek zu verbringen. Am Montagmorgen wurden alle Unterstützer nach und nach freigelassen.

Die Polizei wollte nicht mitteilen, um welche Fußballfans es sich handelt.