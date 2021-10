Corona-Zahlen steigen: "Noch keine zusätzlichen Maßnahmen", so Gesundheitsminister Vandenbroucke

Er forderte unter anderem eine strenge Kontrolle des Covid Safe Ticket. "Es ist ein Werkzeug für mehr Sicherheit. In gewisser Weise ist sie auch ein Instrument der Freiheit. Das gibt uns mehr Freiheit in Restaurants, Cafés...", sagte Vandenbroucke. "Die wallonische und die Brüsseler Regierung haben gut daran getan, die Maskenpflicht beizubehalten und die Nutzung des Covid Safe Ticket auszuweiten."

In Flandern wurde die Verwendung des Covid Safe Ticket noch nicht ausgeweitet. "Es ist möglich, an verschiedenen Orten unterschiedliche Maßnahmen zu ergreifen, weil die Situation unterschiedlich ist", sagt Vandenbroucke. "Es besteht eine Korrelation zwischen der Impfquote und der Infektionsquote. In Flandern sind wir weiter, aber ich persönlich bedauere, dass Flandern den Bürgermeistern nicht die Möglichkeit gegeben hat, die Nutzung des Covid Safe Ticket zu erweitern." Zuvor hatten unter anderem die Bürgermeister in der flämischen Randgemeinden um Brüssel dies gefordert.

Vandenbroucke erklärte auch, dass er derzeit nicht für eine dritte Impfung für alle ist. Er rechnet damit, dass bis Anfang November eine Empfehlung für eine mögliche dritte Runde von Impfungen für bestimmte Personen, z. B. für das Gesundheitspersonal, vorliegt.