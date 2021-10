Eupen verpasst die Tabellenspitze und die 3D-Technik für den Videoschiedsrichter sorgt für Probleme

Beim Stand von 2:0 für Standard kurz vor dem Abpfiff Schien alles gelaufen, doch die Löwener trafen in dieser Nachspielzeit gleich 2 Mal: Mercier in der 96. Minute und Kaba in der 99. Minute. Daraufhin warf ein Lütticher „Fan“ einen Kracher in Richtung des Löwener Torhüters Rafael Romo, der an dessen Ohr explodierte.

Rome ging zu Boden (Foto unten) und noch am Sonntag war sein Gehör nicht in Ordnung. Löwen erwägt Anzeige gegen den Übeltäter und Standard Lüttich muss mit einer empfindlichen Strafe von Seiten des Fußballverbandes KBVB rechnen.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)