MP Jambon in Göteborg: Volvo Cars davon überzeugen, seine zukünftige Batteriefabrik in Gent zu errichten

Der Automobilhersteller Volvo plant den Bau einer großen Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in Europa. Der Volvo-Standort in Gent ist derzeit im Rennen um den Zuschlag für die Investition zu bekommen. Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) ist am Montag zu Gesprächen mit dem Volvo-Management in Göteborg, Schweden. Ziel ist es, herauszufinden, was getan werden kann, um Volvo davon zu überzeugen, sich für Gent zu entscheiden.