Streik des Personals des Fedasil-Asyl-Erstzentrums ‚Klein Kasteeltje‘ in Brüssel

Die gemeinsame Gewerkschaftsfront des ‚Klein Kasteeltje‘-Zentrums in Brüssel (Foto), wo Asylbewerber ihren Antrag stellen müssen, hat am Montagmorgen einen 24-stündigen Streik begonnen. Die Fedasil-Mitarbeiter sind der Meinung, dass sie aufgrund von Personal- und Platzmangel nicht mehr in der Lage sind, die Bewohner menschenwürdig zu betreuen.