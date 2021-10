Ehemaliges Bahngelände: Investoren übernehmen das "Arsenaal" in Gentbrügge

Gents Bürgermeister Mathias De Clercq (Open VLD) sagte, dass er Ende des Monats mit den neuen Besitzern zusammensitzen wird: „In einer ersten Phase werden wir den neuen Besitzern deutlich machen, was unsere Vision ist. Wir halten es als Stadt für wichtig, dass dem sozialen Wohnungsbau Aufmerksamkeit gewidmet wird. Auch andere Themen, wie z.B. Denkmalschutz und öffentlicher Raum steht in unserem Papier festgeschrieben.“

Die Lage des „Arsenaal“ ist ideal. Das Gelände liegt am Brusselsesteenweg in Gentbrugge in der Nähe der Autobahn E17 und ist sehr gut am öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Das „Arsenaal“ könnte in den Augen der Stadt ein idealer neuer städtischer Knotenpunkt werden. Gent könnte so etwas gebrauchen. Die Stadt bricht aus allen Fugen, die Preise für Immobilien und die Mieten steigen in unerreichte Höhen und viele junge Leute und Familien verlassen ihre angestammte Heimat, weil sie sie sich schlicht und einfach nicht mehr leisten können.