Großer Schlag gegen gut aufgestellte Drogenbande: 1,6 Tonnen Drogen beschlagnahmt, 27 Personen festgenommen

Rund 300 Polizisten aus der Provinz Lüttich, die von Soldaten unterstützt wurden, hatten am Montag 23 Haussuchungen durchgeführt, von denen die meisten in der Lütticher Region stattfanden und zwar in den Ortschaften Huy, Aywaille, Modave-Strée, Ferrières, Verviers, Herve, Comblain-au-Pont und Amay. Doch auch in Genk in Limburg und im Temse in Ostflandern schlug die Polizei zu.

Gleichzeitig durchsuchte die spanische Guardia Civil in Spanien zwei Objekte, bei der eine Person festgenommen wurde, gegen die ein internationaler Haftbefehl aus Belgien vorlag. Insgesamt wurden 27 Personen festgenommen. Eine davon hatte sich dabei mit einer MP bewaffnet in einem Haus verschanzt, konnte aber ohne Gegenwehr festgenommen werden.

Umfassende Beschlagnahmungen

In Strée wurden ein Kokainlabor und eine Verpackungsanlage für Kokain entdeckt und in Ferrières ein Drogenlager. An diesen Standorten wurden auch aus Kolumbien stammende Mitarbeiter der Bande verhaftet. Neben 1,6 Tonnen Drogen beschlagnahmte die Polizei auch 10 Feuerwaffen - darunter 5 Kalaschnikows, ein Dutzend Fahrzeuge, 80.000 € an Bargeld und mehrere kodierte Mobiltelefone.

Die Bundeskriminalpolizei hatte ihre Ermittlungen bereits vor rund 3 Jahren gestartet. Der Umfang der Aktivitäten wurde nicht zuletzt aufgrund der Entschlüsselung des kodierten Telefonnetzwerks Sky ECC deutlich. Wie die Bundesstaatsanwaltschaft dazu weiter mitteilte, können mehrere Fälle an beschlagnahmten Drogen im Hafen von Antwerpen (über 15 Tonnen Kokain insgesamt) an das jetzt aufgeflogene Drogennetzwerk gelinkt werden.