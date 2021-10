"Operation Sky": Zwei Polizisten aus Antwerpen festgenommen

Im Rahmen der großflächigen Ermittlungen im Bereich organisierte Kriminalität und Drogenhandel sind am Montag zwei Polizeibeamte aus Antwerpen festgenommen worden. Die beiden Beamten wurden an ihren Arbeitsplatz verhaftet. Sie wurden im Rahmen der am Montag durchgeführten Aktionen gegen eine gut aufgestellte Drogenbande festgenommen, die vor allem aus der Provinz Lüttich heraus aktiv war.