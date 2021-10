Staatssekretär Dermine: "Europa muss 5.000 Mia. € in den Klimaschutz investieren"

Die Europäische Union steht zweifellos vor einer Zäsur. Die Coronakrise ließ den Schuldenberg vieler EU-Mitgliedsländer steigen, was die Schuldennorm von 60 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Frage stellt und auch die Investitionen in den Klimaschutz stoßen an die Grenzen der zugelassenen Haushaltslöcher von 3 % des BIP. Hier wird kein Unterschied zwischen laufenden Ausgaben und Investitionen gemacht, was das ganze System förmlich in Richtung haushaltstechnischer Anpassungen bei der EU drängt.

Belgiens Relance-Staatssekretär Thomas Dermine, der gemeinsam mit den Ländern und Regionen den Wiederaufschwungsplan in Höhe vom 6 Mia. € schmiedete, will in diesem Zusammenhang einen radikalen Vorschlag in den Ring werfen.