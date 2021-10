Virologe Steven Van Gucht: Steigende Coronazahlen? Kein Grund zur Beunruhigung

Der Virologe zählt dabei auf die Menschen und dass sie die geltenden Coronaregeln einhalten und dass sich doch noch mehr Leute impfen lassen: „Es ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass die Krankenhäuser dem zusätzlichen Druck standhalten können und dass die Welle, die jetzt vor uns liegt, dort nicht zu groß wird.“

Die steigenden Zahlen machen sich aber regional unterschiedlich bemerkbar. In der Provinz Westflandern steigen die Zahlen gerade deutlicher an. Im Allgemeinen Krankenhaus AZ Groeninge in Kortrijk (Foto unten) hat sich die Zahl der Covid-Patienten innerhalb von zwei Wochen verdoppelt. So langsam, so Chefarzt Serge Vanderschueren, mache man sich Sorgen darüber, ob die Behandlung von Nicht-Coronapatienten der Lage angepasst werden muss… Die Krankenhäuser in Belgien bleiben in Alarmbereitschaft und bereiten sich auf einen weiteren Zustrom von Patienten, die durch Covid-19 krank werden, vor.

Grund für den aktuellen Anstieg ist zum einen das schlechtere Oktoberwetter, wodurch wir wieder mehr zu Hause sitzen und die letzten Lockerungen der Corona-Maßnahmen, die am 1. Oktober in Kraft getreten sind.