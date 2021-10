Die Krankenhäuser wollen Pflegepersonal, dass sich nicht gegen Corona impfen lassen will, entlassen können

Ende August hatte der Konzertierungsausschuss in Sachen Corona aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien beschlossen, dass sich das Pflege- und medizinische Krankenhauspersonal in Belgien gegen Corona impfen lassen muss. Doch um dies per Gesetz verpflichten zu können, musste erst noch ein Gutachten eingeholt werden, u.a. beim Nationalen Arbeitsrat, in dem auch die Arbeitgeber und die Gewerkschaften vertreten sind.

Bei den Arbeitgebern hat auch das Zorgnet-Icuro einen Sitz. Das ist das größte Netzwerk von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern im belgischen Bundesland Flandern. Und gerade dieses Netzwerk fordert, wie so gut wie alle Krankenhausverbände in Belgien, dass die Impfpflicht für das Pflegepersonal in ein Gesetz gefasst werden muss und dies möglichst rasch.