In Lebensgefahr: Belgischer Manchester City-Fan an Autobahn-Raststätte angegriffen

Ein 63 Jahre alter Manchester City-Fan aus Ninove in Ostflandern ist nach dem Champions League-Spiel gegen Club Brügge am Dienstagabend am Autobahn-Rastplatz Drongen bei Gent (Foto) von Club Brügge-Anhängern angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann befindet sich in Lebensgefahr. Die Polizei hat inzwischen 5 Verdächtige festgenommen.