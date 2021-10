Suchaktion nach einer Nonne, die vor 40 Jahren spurlos verschwand

In Dendermonde in der Provinz Ostflandern ist am Mittwoch eine Suchaktion nach Schwester Gabrielle ergebnislos zu Ende gegangen. Die Nonne verschwand 1982 spurlos und da das Kloster, in dem sie damals lebte, jetzt teilweise abgerissen wird, wollte die Justiz herausfinden, ob sie nicht dort begraben wurde. Doch es konnte nichts gefunden werden.