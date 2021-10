Wie ein Spielzeugladen eine Regelung der belgischen Post ad absurdum führt

Der Spielzeugladen „Kiki Toys“ in Sint-Antonius-Zoersel in der Provinz Antwerpen hat sich etwas kreatives einfallen lassen, um eine absurde Regelung der belgischen Post, Bpost, zu umgehen. Sie legt ihren Paketlieferungen Steine bei, um der Postgebühr für „zu leichte Pakete“ zu entgehen. Bpost will aber weiter „keine Luft mehr transportieren“, auch aus Umweltgründen.