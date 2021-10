Zwei alte "Sea King"-Hubschrauber der belgischen Küstenwache ziehen nach England um

Brecht Vandecasteele, ein Bordtechniker der belgischen Luftwaffe, war während rund 15 Jahren Mitglied von Besatzungen der „Sea Kings“ und er konnte „Historic Helicopters“ davon überzeugen, die beiden Hubschrauber nach ihrer Ausmusterung von der belgischen Luftwaffe zu erwerben.

Die englische Initiative in Chard in Somerset wird die beiden belgischen Helikopter ausstellen und auch für Airshows quasi als fliegende Museumsstücke nutzen. Dazu wurden sie im Depot der Küstenwache in Koksijde wieder flugfähig gemacht, um jetzt dorthin fliegen zu können.

Insgesamt waren in Belgien fünf Hubschrauber vom „Westland Sea King MK48“ vom Typ Sikorsky S-61 zwischen 1975 und 2019 im Einsatz. Einer davon steht um Militär- und Luftfahrtmuseum in Brüssel, einen übernahm Koksijde als Denkmal und ein weiterer steht in der Flugschule in Ostende. Letztendlich wurde keine dieser Maschinen nach ihrer Ausmusterung verschrottet.