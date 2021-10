"Chocolate Box": Barry Callebaut eröffnet das weltgrößte Vertriebszentrum für Schokolade in Lokeren

Barry Callebaut hat am Donnerstag das größte Vertriebszentrum der Welt für Schokolade eröffnet. Das Zentrum ist so groß wie 4 Fußballfelder und ist 40 m hoch. Von dort aus wird Schokolade in 140 Länder weltweit geliefert. Hier werden z.B. Schiffsladungen vorbereitet. Barry Callebaut-Sprecher Korneel Warlop sagte dazu am Donnerstag im VRT-Sender Radio 2: „Wir können die Welt jetzt noch schneller mit Schokolade versorgen, also gute Nachrichten für alle!“

Ideales logistisches Dreieck

In dieses „Cocolate Box“ genannte Vertriebszentrum werden bis zu 75 Millionen Kilogramm verpackte Schokolade ankommen, um von dort aus in alle Welt transportiert zu werden. Lokeren ist ein idealer Standort für Barry Callebaut. Die „Chocolate Box“ liegt nicht weit von den Produktionsstandorten in Wieze (Ostflandern) und in Halle (Flämisch-Brabant) entfernt - in diesen Werken, stellt das Unternehmen jährlich eine halbe Million Tonnen Schokoprodukte her - und der Hafen von Antwerpen ist auch nicht weit.

