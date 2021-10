Das heftige Sturmwetter blies in der Provinz Antwerpen Lastwagen von der Straße

Weitere Probleme

Die Feuerwehren in der Provinz Antwerpen mussten vor allem zwischen 2 und 3 Uhr in der Nacht oft ausrücken. Dabei ging es vor allem um die Beseitigung von Ästen, die von Bäumen abgebrochen waren und um die Bergung von allerlei umhergeflogenen Gegenständen bzw. um Dinge, die sich z.B. an Gebäuden gelöst hatten.

In Brasschaat wurden mehrere Bäume entwurzelt, von denen einer stundenlang die Bredabaan versperrte. Auch in Antwerpen, Mechelen und Willebroeck sorgen Bäume und Gegenstände sowie ausgefallene Ampelsysteme für Verkehrsprobleme. In Antwerpen fegte der Sturm Teile des Dachs des Antwerp FC-Stadions auf das Spielfeld und in Hasselt in der Provinz Limburg flogen Terrassenmöbel der Gastronomie umher.

(Lesen Sie bitte unten Fotos weiter)