Antwerpen: 82-jährige Frau überfallen und vergewaltigt, 23-jähriger Mann verhaftet

In Antwerpen wurde Ende September ein 23-jähriger Mann festgenommen, der verdächtigt wird eine 82-jährige Frau am linken Schelde-Ufer (Linkeroever) gewürgt, geschlagen und vergewaltigt zu haben. Dies berichtete die Regionalzeitung ‚Gazet van Antwerpen‘ und wurde VRT NWS von der Staatsanwaltschaft Antwerpen bestätigt. Die Frau wurde während eines Spaziergangs mit ihrem Hund angegriffen. Das Opfer wurde in Lebensgefahr ins Krankenhaus eingeliefert, hat sich aber inzwischen erholt.