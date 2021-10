Flämische Regierung will dritte "Boosterimpfung" für die gesamte Bevölkerung

Die flämische Regierung will der gesamten Bevölkerung eine dritte "Auffrischungsimpfung" des Corona-Impfstoffs verabreichen. Dies wurde am Ende des flämischen Ministerrats bekannt gegeben. Es war bereits beschlossen worden, dass alle über 65-Jährigen eine Drittimpfung erhalten sollten, aber jetzt will die Regierung allen Bürgern einen Booster-Shot ermöglichen.