Mehr als tausend Schulschwänzer gehen beim Klimamarsch in Gent auf die Straße

Unter dem Rathaus von Gent versammelten sich am Freitag gegen 12.30 Uhr mehr als tausend junge Menschen zu einem neuen Klimamarsch. Einer von vielen, hoffen die Organisatoren, die mit einer neuen Reihe von Klimamärschen den Druck auf die Politik erhöhen wollen.

Schon vor Corona hat es Demonstrationen gegen den Klimawandel gegeben. Am Sonntag, den 10. Oktober, fand der große Klimamarsch in Brüssel statt, aber heute wurden in unserem Land, in Gent, Mons, Brüssel und Louvain-la-Neuve, neue "Schulschwänzer-Tage" ausgerufen.

Die internationalen Schulschwänzerkampagnen werden von Fridays For Future organisiert, einer 2018 gegründeten Organisation, die von jungen Menschen geleitet wird, die durch die Schulschwänzerkampagne der damals 15-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg inspiriert wurden. Sie haben den Hashtag #fridaysforfuture erfunden und versuchen damit, junge Menschen weltweit zu ermutigen, sich in der Klimadebatte Gehör zu verschaffen.

In Gent übernimmt Jugend für Klima die Organisation der Schulschwänzer-Aktion auf sich. Nach Ansicht der Organisation ist es notwendig, während der Schulzeit aktiv zu werden, um sich wirksam Gehör zu verschaffen: "Wenn die Politiker ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, müssen wir es tun", schreiben sie auf ihrer Facebook-Seite.

"Die Zeit läuft uns davon, und wir werden nicht zusehen, wie uns unsere Zukunft durch den mangelnden Ehrgeiz unserer Politiker geraubt wird", heißt es in dem Text weiter. "Also ja, wir schwänzen wieder für das Klima und wir bitten alle, an dieser Ausgabe des Global Climate Strike zahlreich teilzunehmen."