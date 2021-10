Überwiegende Mehrheit der Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist nicht geimpft

Die Zahl der Neuinfektionen steigt jetzt exponentiell an, sagt der Virologe Steven Van Gucht von Sciensano. "Die Epidemie nimmt nach einem langen Plateau von 6 Wochen rasch zu. Die vierte Welle ist im Gange. Wir beobachten einen exponentiellen Anstieg der Infektionen in allen Altersgruppen und in allen Teilen des Landes. Seit Montag gab es über 6.000 Infektionen, erst ab der zweiten Welle (Oktober 2020) haben wir so hohe Zahlen gesehen." Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen nimmt schneller zu: 1 032 Personen sind inzwischen mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert worden.