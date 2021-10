Zum ersten Mal seit Juni mehr als 1.000 Covid-Patienten in belgischen Krankenhäusern

Die Corona-Zahlen in unserem Land steigen weiter an. Derzeit gibt es durchschnittlich 3.600 bestätigte Infektionen pro Tag, 60 Prozent mehr als vor einer Woche. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen und die Zahl der Todesfälle nimmt zu. Derzeit befinden sich 1.032 Corona-Patienten im Krankenhaus. Am 18. Oktober wurde die höchste Zahl von Infektionen seit dem letzten Jahr verzeichnet.