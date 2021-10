Ausländische Diplomaten in Belgien zahlen ihre Bußgelder nach Verkehrsdelikten oft nicht

"Komplexe Materie"

Bundesaußenministerin Wilmès stellt fest, dass die Vorgehensweise der Niederländer eine Varianten in dieser komplexen Materie sei: „Es muss festgehalten werden, dass es in Belgien andere Methoden gibt, die besser auf den aktuellen Kontext der weltgrößten diplomatischen Gemeinschaft angewandt werden.“ Überdies, so Wilmès, lasse das Protokoll-Direktorium (das ist die Abteilung im belgischen Außenministerium, die sich um die offiziellen Beziehungen mit den ausländischen diplomatischen Vertretungen kümmert) nicht nach, die Vertretungen auf unbezahlte Strafzettel hinzuweisen…

Offenbar werden die meisten Verkehrsvergehen, deren Bußgelder nicht bezahlt werden, von Botschaftsmitarbeitern und nicht so sehr von Mitgliedern des Diplomatischen Korps begangen. Neben zu schnellem Fahren geht es auch oft um Falschparken oder um das Nichtbezahlen von Parkgebühren. In der Vergangenheit erwies sich des Öfteren, dass vor allem - wenn Diplomaten betroffen sind - Diplomaten aus Saudi-Arabien oder aus Indien die Übeltäter sind. Offenbar arbeiten die westlichen diplomatischen Vertretungen in Brüssel mit eigenen Richtlinien, an die sich die Personale auf allen Ebenen zu halten haben.