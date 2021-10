Der belgische Schauspieler Bouli Lanners beim Filmfestival von Chicago ausgezeichnet

Bouli Lanners (56) wurde beim 73. Internationalen Filmfestival von Chicago mit dem Preis für die beste männliche Hauptrolle ausgezeichnet. Lanners, der aus Gemmenich in Ostbelgien stammt, erhielt die Auszeichnung für die Rolle des Phil in "Nobody has to know", ein Film, für den er selbst das Szenario geschrieben hat und in dem er auch selbst die Regie führte.

Dieser Film bekam auch die Auszeichnung für die beste weibliche Hauptrolle, denn die nordirische Schauspielerin Michelle Fairley, Lanners‘ Gegenspielerin Minnie in "Nobody has to know", erhielt diesen Preis. Fairley ist übrigens eine international bekannte Schauspielerin. Sie spielte Cathelyn Stark in "Game of Thrones".

"Nobody has to know" ist ein romantisches Drama, das auf einer abgelegenen schottischen Insel spielt. Phil ist ein Belgier, der nach einem Gehirnschlag sein Gedächtnis verloren hat. Minnie, die Tochter des Chefs von Phil, hilft ihm dabei, seine Vergangenheit zurückzufinden und erzählt ihm, dass die beiden früher ein Verhältnis hatten. Im Grunde handelt der Film von Identität und von Verlangen.