Coronapass in der Wallonie? Auffallend mehr Menschen lassen sich gegen Covid-19 Impfen

In der Wallonie lassen sich in diesen Tagen auffallend viele Menschen gegen das Coronavirus Covid-19 impfen. Dies hat damit zu tun, dass in der Wallonischen Region ab dem 1. November das Covid Safe Ticket (CST) eingeführt wird. Dieser Coronapass ist dann u.a. für den Zugang zur Gastronomie sowie zu Kultur- und Sportveranstaltungen und -aktivitäten verpflichtet.