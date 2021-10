Eine "Wasserbombe" würde in Flandern Schäden in Höhe von 2 Mia. € anrichten und bis zu 100.000 Menschen treffen

Gleichzeitig zu den Unwettern in den Provinzen Lüttich und Namür regnete es damals auch in Flandern sehr heftig, doch die Schäden hielten sich in Grenzen. Vor allem die Voeren (Foto weiter unten), eine Region an der Grenze der Provinzen Lüttich und Limburg war hier betroffen. Es hätte schlimmer kommen können, wie man jetzt weiß.

Aus der ersten Analyse, aufgrund der Flandern ein entsprechendes Expertenteam zusammensetzte, sind die Gebiete ersichtlich, die bei einer solchen Wetterkatastrophe am schlimmsten betroffen werden, wie die Hydrologin, Professorin Marijke Huismans dazu gegenüber VRT NWS auflistet: „Die Städte und Gemeinden an der Maas, doch auch Diest und Aarschot im Demer-Becken, die Region rund um Dendermonde und nicht zuletzt auch die Kais an der Schelde in Antwerpen sind hier anfällig.“

Was kann Flandern machen?

Das Expertenteam wird auf verschiedenen Ebenen arbeiten, um die verschiedenen möglichen Aspekte und Auswirkungen einer „Wasserbombe“ auszuloten: „So können wir dafür sorgen, dass das Regenwasser besser aufgefangen oder abgeleitet werden kann. Das kann über Regenwasser-Auffangbecken und über Überflutungsgebieten passieren.“