Energieministerin Van der Straeten: "Der Atomausstieg ist keine ideologische Frage"

Noch in diesem Jahr, voraussichtlich im November, soll deutlich werden, ob die 7 belgischen Kernreaktoren in den beiden Atomkraftwerken Doel bei Antwerpen und Tihange bei Huy bis 2025 definitiv heruntergefahren und vom Netz genommen werden. Möglicherweise wird die Laufzeit der beiden jüngsten Reaktoren (Doel 4 und Tihange 3, jeweils 1985 in Betrieb genommen) aber noch etwas verlängert.

Dies hängt von einer Studie zur Energiesicherheit im Zuge des Atomausstiegs ab, so Van der Straeten am Freitag in der VRT-TV-Sendung „De afsprak“ („Die Verabredung“): „Aber, in allen möglichen Szenarien werden wir Gaskraftwerke nötig haben. Das ist eine Frage der Energiesicherheit.“