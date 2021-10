Wann kam Jürgen Conings ums Leben: Staatsanwaltschaft lässt die Maden untersuchen

Die belgische Staatsanwaltschaft befasst sich derzeit konkreter mit dem Todeszeitpunkt von Jürgen Conings, den Polizei und Militär nach konkreten Drohungen tagelang in der Provinz Limburg suchte. Der Ex-Soldat hatte bei der Armee mehrere Waffen gestohlen und war als gewaltbereiter Rechtsradikaler bekannt. Nach Drohungen gegen Virologen, Politiker und islamische Einrichtungen wurde mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln nach ihm gesucht und die Geschichte hielt ganz Belgien in den Bann.

Doch als letztendlich dessen Leiche entdeckt wurde, stellte man fest, dass er sich bereits am Anfang des Dramas selbst das Leben nahm. Wann genau das war, sollen jetzt genauere Untersuchungen der Maden ergeben, die man damals auf dessen Leiche gefunden hatte. Demnach könnte der Todeszeitraum irgendwo zwischen dem 18. und dem 19. Mai liegen. Die Leiche von Conings wurde Ende Juni in einem Waldstück in der Nähe seines Wohnhauses gefunden, wo eigentlich mehrmals intensiv gesucht wurde.