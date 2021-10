Belgiens Kronprinzessin Elisabeth wird 20 Jahre alt

Nebenbei spielte sie später selbst Theater und nahm Ballettunterricht, um auch dabei öffentlich aufzutreten. Neben dem Tanzen malt und zeichnet Prinzessin Elisabeth auch und sie spielt Klavier.

In all diesem Tun und Lassen steckt eine Schule, die es so nicht gibt, denn auf den Beruf Königin kann man sich in Belgien quasi nur mit Erfahrung vorbereiten. Aber, internationale Schulen und Universitäten helfen dabei ungemein. Kronprinzessin Elisabeth machte z.B. ihr Abitur zwischen 2018 und 2020 am Atlantic College in Wales. Danach absolvierte sie die klassische militärische Grundausbildung an der Militärakademie in Brüssel und in der Kaserne im ostbelgischen Elsenborn.

