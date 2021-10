Flandern: Bald muss der Coronapass bei Besuchen in Pflege- und Gesundheitseinrichtungen vorgezeigt werden

Die flämische Landesregierung wird den Coronapass bei Besuchen in Krankenhäusern sowie in Senioren- und Pflegewohnheimen vorschreiben. Dies sagte Landesgesundheitsminister Wouter Beke (CD&V - Foto) am Sonntag in der VRT-Sendung „De zevende dag“ („Der siebte Tag“). Diese Verpflichtung soll nur für Besucher gelten und nicht für das Personal dieser Einrichtungen: „Ich sehe, dass wir dort mit steigenden Zahlen und mit Ausbrüchen zu tun haben.“